ABD'de Ukrayna'ya yardım için ek bütçe talep edildi Kongre'den, Ukrayna'ya yardım gönderilmek üzere ek bütçe istendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı" denildi.

AA & Ensonhaber

ABD, Ukrayna'ya ilave yardım sağlamaya hazırlanıyor.

Ağırlaşan kış şartlarında Rusya'nın yeni saldırı dalgası hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Savunmasını sağlamlaştırmak isteyen Ukrayna, Batı'dan yeni destek paketleri gelmesini bekliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, istedikleri oranda desteği alamadıklarını söylemişti.

Ek bütçe talebi

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'den, Rusya ile olan savaşta Ukrayna'ya yardım gönderilmesi için ek bütçe talebinde bulundu.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gönderdiği mektupta, Ukrayna'ya gönderilen yardımların durumunu ele aldı.

"Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı"

Young, söz konusu mektupta, "(Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı." ifadesini kullanarak Kongre'nin yardım için teklif edilen ek bütçeyi onaylamasını talep etti.

'Fon, yıl sonuna kadar tükenecek' uyarısı

ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceğinin altını çizen Young, Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesinin, "savaşa devam edemeyecekleri" anlamına geldiğini belirtti.

105 milyar dolarlık talep

Biden yönetimi ekimde, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon istemişti.

Kremlin: AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlaması zorlaşıyor

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını söyledi.

Peskov, "Onların (Avrupalılar) Ukrayna'ya boşa para vermesi zorlaşıyor." dedi ve ekledi: