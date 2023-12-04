ABD'de Ukrayna'ya yardım için ek bütçe talep edildi

ABD, Ukrayna'ya ilave yardım sağlamaya hazırlanıyor.
Ağırlaşan kış şartlarında Rusya'nın yeni saldırı dalgası hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Savunmasını sağlamlaştırmak isteyen Ukrayna, Batı'dan yeni destek paketleri gelmesini bekliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, istedikleri oranda desteği alamadıklarını söylemişti.
Ek bütçe talebi
ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre'den, Rusya ile olan savaşta Ukrayna'ya yardım gönderilmesi için ek bütçe talebinde bulundu.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gönderdiği mektupta, Ukrayna'ya gönderilen yardımların durumunu ele aldı.
"Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı"
Young, söz konusu mektupta, "(Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı." ifadesini kullanarak Kongre'nin yardım için teklif edilen ek bütçeyi onaylamasını talep etti.
'Fon, yıl sonuna kadar tükenecek' uyarısı
ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım göndermek için ayırdığı fonun yıl sonuna kadar tükeneceğinin altını çizen Young, Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesinin, "savaşa devam edemeyecekleri" anlamına geldiğini belirtti.
105 milyar dolarlık talep
Biden yönetimi ekimde, Kongre'den, çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon istemişti.
Kremlin: AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlaması zorlaşıyor
Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını söyledi.
Peskov, "Onların (Avrupalılar) Ukrayna'ya boşa para vermesi zorlaşıyor." dedi ve ekledi:
Bize gelince, özel askeri operasyon devam edecek. Bizim ekonomi, özel askeri operasyonun koşullarına uyum sağladı.
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