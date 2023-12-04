Ukrayna, teslim olan 2 askerin Rus güçlerince infaz edilmesini inceliyor İki silahsız Ukraynalı asker, sığınaktan çıkarken vurularak öldürüldü. Görüntüler Ukrayna'nın tepkisini çekerken, Rusya tarafı yaşananların savaş şartlarında 'normal' olduğunu söylüyor.

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ensonhaber.com

Rus güçleri, Avdiyivka yakınlarındaki siperlerinde iki Ukrayna askerini çembere aldı.

Silahsız şekilde dışarı çıkarak teslim olması istenen askerler yere yatırıldıktan sonra vurularak öldürüldü.

Görüntüler, Ukrayna'da infiale yol açtı. Kiev, Ukraynalı askerlerin Rus güçleri tarafından yakında mesafeden vurularak infaz edilmesini araştırıyor.

Kiev öfkeli: Savaş kuralları ihlal edildi

Ukrayna parlamentosu başkanı Ruslan Stefanchuk, “Bu, Rus teröristlerin işlediği bir başka suçtur. Savaş kurallarının ihlali... Silahsız askerlerin öldürülmesi..." dedi.

'Rusya hukuk tanımıyor' açıklaması

Moskova'yı ağır sözlerle hedef alan Stefanchuk, şunları söyledi:

Rusya, hiçbir kanunu ve uluslararası hukuk normu olmayan bir terör ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Rus ordusu destekçileri: Bu tür olaylar oluyor

The Guardian'ın haberine göre, Kremlin'i destekleyen askeri blog yazarları, yaşananların 'normal' olduğunu söyledi.

Rybar adı altında paylaşım yapan yorumcu, "Savaşta maalesef bu tür olaylar oluyor. Yalnızca az bir kısmını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Aynı kullanıcı, savaş ortamında karar verme hızının, "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirtti.

Rus ordusu, ekim ayında Avdiyivka'ya karşı saldırı başlatırken, yaklaşık iki aydır kasabayı kuşatmaya çalışıyorlar.

"Saldırılar yarı yarıya azaldı"

Ukrayna askeri sözcüsü Oleksandr Shtupun, Rusya'nın Avdiyivka'ya yönelik saldırılarının sayısının son 24 saatte yarı yarıya azaldığı bilgisini paylaştı.

Shtupun, "Düşman kuvvetleri, içeri girmeye çalışıyor ancak piyade ve teçhizat kayıpları yaşıyorlar." diye ekledi.

Rus medyası: Maryinka'yı ele geçirdik

Öte yandan Moskova'daki devlet medya kanalları, cuma günü yaptıkları yayında, Rus ordusunun Maryinka'yı ele geçirdiğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililer bu gelişmeyi yalanlarken, Rus birlikleri tarafından ele geçirildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylediler.