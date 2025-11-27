ABD’de Ulusal Muhafızlara saldıran Afgan göçmenle ilgili detaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün gerçekleşen saldırıda iki Ulusal Muhafız askerinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, basın toplantısında askerlerin ameliyat geçirdiğini ve en iyi şekilde bakıldığını açıkladı.

SALDIRIYA UĞRAYAN ASKERLER VE GÖREVLERİ

Pirro, saldırıya uğrayan askerleri tanıtarak, “20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe, Batı Virginia Ulusal Muhafızları mensubu olarak Başkan Trump’ın emri doğrultusunda başkenti güvende tutmak için görev yapıyorlardı” dedi.

SALDIRI ANI

Saldırı Farragut West Metro İstasyonu civarında meydana geldi. Pirro, saldırganın 357 Smith & Wesson marka bir revolver ile pusu tarzında ateş açtığını, bir askeri yere düşürdükten sonra tekrar vurduğunu, diğer askerin de birkaç kez vurulduğunu belirtti. Olay yerinde bulunan diğer askerlerin karşılık vererek saldırganı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Saldırganın 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Ramanullah Lakhanwal olduğu açıklanırken, hastaneye sevk edildiği ve yoğun güvenlik altında tutulduğu bildirildi. Pirro, saldırganın zarar verme kastıyla saldırı ve yasaya aykırı silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanacağını ve suçlamaların Ulusal Muhafız askerlerinin sağlık durumuna bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

SALDIRI İÇİN ABD'Yİ BİR UÇTAN DİĞER UCA KAT ETTİ

Pirro, Lakhanwal’ın Afganistan’dan ABD’ye “Operation Allies Welcome” programı kapsamında geldiğini belirtti:

"Washington eyaletindeki Bellingham’da eşi ve tahminen beş çocuğu ile yaşıyordu. Aracıyla Washington eyaletinden ülkeyi bir uçtan diğer uca kat ederek başkenti hedef aldı"

FBI TERÖR ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURUYOR

FBI Direktörü Kash Patel, saldırının potansiyel bir uluslararası terörizm eylemi olarak soruşturulduğunu açıkladı. Patel, şüphelinin Afganistan’daki partner güçlerle ilişkisi olduğunun doğrulandığını ve soruşturmanın uluslararası işbirlikçileri de kapsadığını belirtti.

AFGANİSTAN'DA ABD GÜÇLERİNE YARDIM EDİYORDU

CIA Başkanı John Ratcliffe, saldırganın 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden önce Amerikan ordusu ve CIA ile çalışan yerel bir güç mensubu olduğunu açıklamıştı.