ABD'de ünlü CEO eşini aldatırken yakalandı

Coldplay’in Boston’daki konserinde dev ekrana yansıyan öpücük kamerası, ABD’nin gündemini altüst etti...

Konserin ortasında dev ekrana yansıtılan “kiss cam” görüntüsü, geceye damga vurdu.

Kameranın gösterdiği çift, ABD teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isimdi...

ÜNLÜ CEO VE ÇALIŞANI SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

1,3 milyar dolarlık yazılım devi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot.

İkili, binlerce kişi önünde birbirine sarılmış halde dans ediyordu.

EKRANDA KENDİLERİNİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Chris Martin’in “Şu tatlı çifte bakın!” anonsuyla birlikte yüzleri dev ekrana yansıtılan ikili, bir anda panikledi.

Andy Byron hızla geri çekilip kalabalığın arasına karışmaya çalıştı.

Kristin Cabot ise elleriyle yüzünü kapatarak arkasını döndü. İkilinin paniği kameralara da yansıdı.

İKİSİ DE EVLİ

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Olayın büyümesine neden olan asıl detay ise şu, hem Byron hem de Cabot, başka kişilerle evli.

SOSYAL MEDYA ALEV ALDI

Skandal görüntülerin ardından sosyal medyada, “CEO görevden alınmalı”, “İK Müdürü mü, CEO'nun partneri mi?”, “Aldatmanın en pahalı hali” gibi yorumlar gündeme damga vurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Tüm ABD'nin konuştuğu olay sonrası CEO Byron, bir özür mektubu yayınladı.

“Ne geceydi o… müzik ve neşeyle başlaması beklenen bu an, çok kişisel bir hataya dönüştü, hem de çok kamuya açık bir sahnede.

Eşimden, ailemden ve ekipten içtenlikle özür diliyorum. Partnerim, bir baba ve lider olarak sizlerden daha iyisini hak ediyorsunuz…

Bu durumu toparlamak için iç hesaplaşmaya ve muhasebeye ihtiyacım var. Lütfen bu süreçte özel hayatımıza biraz saygı gösterin…

Ve unutmayın, Coldplay’ın 'Fix You' şarkısında dediği gibi: 'Lights will guide you home… and I will try to fix you. (şıklar seni eve götürecek… ve seni onarmaya çalışacağım.)"