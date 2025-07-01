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ABD'de vasiyet üzerine helikopterden 5 bin dolar para saçıldı

Detroit kentinde Alzheimer'dan hayatını kaybeden bir adamın vasiyeti üzerine helikopterden 5 bin dolar ve gül yaprakları atıldı.. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA İHA
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Amerika'da ilginç anlar yaşandı..

ABD'nin Detroit kentinde 15 Haziran'da 58 yaşında Alzheimer'dan ölen ve çevresine yaptığı yardımlarla bilinen oto yıkama sahibi Darrell Thomas'ın son isteği yerine getirildi.

5 BİN DOLAR PARA SAÇILDI

Thomas'ın vasiyeti üzerine oto yıkama dükkanının bulunduğu Gratiot Bulvarı'na helikopterle havadan 5 bin dolar para ve gül yaprakları saçıldı.

Sıra dışı anlarda insanların araçlarından inmesiyle trafik dakikalarca durdu.

Bazıları koşarak banknotları topladı.

"O BİR YARDIMSEVERDİ"

Thomas'ın yeğeni Crystal Perry yaptığı açıklamada, "Bu, onun topluma olan sevgisinin son ifadesiydi, çünkü o bir yardımseverdi" ifadelerini kullandı.

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