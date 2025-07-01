ABD'de vasiyet üzerine helikopterden 5 bin dolar para saçıldı

Amerika'da ilginç anlar yaşandı..

ABD'nin Detroit kentinde 15 Haziran'da 58 yaşında Alzheimer'dan ölen ve çevresine yaptığı yardımlarla bilinen oto yıkama sahibi Darrell Thomas'ın son isteği yerine getirildi.

5 BİN DOLAR PARA SAÇILDI

Thomas'ın vasiyeti üzerine oto yıkama dükkanının bulunduğu Gratiot Bulvarı'na helikopterle havadan 5 bin dolar para ve gül yaprakları saçıldı.

Sıra dışı anlarda insanların araçlarından inmesiyle trafik dakikalarca durdu.

Bazıları koşarak banknotları topladı.

"O BİR YARDIMSEVERDİ"

Thomas'ın yeğeni Crystal Perry yaptığı açıklamada, "Bu, onun topluma olan sevgisinin son ifadesiydi, çünkü o bir yardımseverdi" ifadelerini kullandı.