ABD'de yanlış teşhis koyan kliniğe rekor miktarda ceza verildi

AA

ABD'de faaliyet gösteren "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğine bir hastaya yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla dava açıldı.

New Mexico'da faaliyet gösteren "NuMale"in, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvuran bir kişiye "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasına ilişkin davada jüri kararını açıkladı.

YANLIŞ TEDAVİYE 412 MİLYON DOLAR CEZA

Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara sebep olduğunu belirten jürinin kararı doğrultusunda, şirketin davacıya 412 milyon dolardan daha fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu savundu.

ŞİMDİYE KADAR BELİRLENEN EN YÜKSEK MİKTARDA CEZA

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.