Suriye ordusu, Haseke'ye yoğun askeri sevkiyat yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında dün varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Rakka–Haseke hattında yoğun askeri hareketlilik yaşanıyor.

Anlaşma kapsamında sivil kurumların Suriye devletinin idari yapılarıyla birleştirileceği Haseke vilayetine askeri sevkiyat başlatıldı.

Suriye ordusuna ait tanklar ve uçaksavar sistemlerini taşıyan binlerce araçlık askeri konvoy, Rakka’dan Haseke yönüne ilerliyor. Sevkiyatın, entegrasyonun sahada uygulanmasını güvence altına alma amacı taşıdığı belirtiliyor.

ŞARA ABDİ GÖRÜŞMESİ SONUÇSUZ MU KALDI?

Terör örgütü YPG’nin elebaşlarından Mazlum Abdi, entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını görüşmek üzere bugün Şam’a gitti. Görüşmenin olumsuz sonuçlandığı yönünde bilgiler gelirken, Suriye resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMEZSE OPERASYON SÜRECEK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamalarda YPG’nin taahhütlerini yerine getirmemesi ve süreci tıkaması halinde askeri operasyonların devam edeceği mesajını vermişti.

Haseke’ye ilerleyen konvoyların, kontrolün devredilmemesi veya direniş durumunda operasyon başlatmasının beklendiği ifade ediliyor.

AKTAN HAPİSHANESİ'NDE ANLAŞMAYA AYKIRI ÇATIŞMALAR

Entegrasyonun ilanının ardından Rakka’daki Aktan Hapishanesi çevresinde çatışmalar yaşandığı bildirildi. Bazı DEAŞ’lı teröristlerin de tutulduğu hapishanenin devrini reddeden YPG/SDG unsurlarının, devir talebiyle bölgeye gelen Suriye ordusuna ateş açtığı iddia edildi. Çatışmaların akşam saatlerinde aralıklarla sürdüğü aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, 30’a yakın YPG/SDG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurları da ordu operasyonlarından kaçarak hapishaneye sığındı. Hapishanede konuşlanarak çatışmaya girenlerin sayısının yaklaşık 300 olduğu belirtiliyor.

Hapishanede tutulanların büyük bölümünün DEAŞ dışındaki kişilerden oluştuğu; aralarında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonulan sivillerin de bulunduğu ileri sürülüyor. Rakka’daki yerel kaynaklar, YPG/SDG’nin çok sayıda kişiyi gerekçe göstermeden DEAŞ’lı olmakla suçlayarak alıkoyduğunu iddia ediyor.