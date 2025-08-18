ABD'de yapay zekaya olan aşkı ölüm getirdi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandeu, Big Sis Billie isimli yapay zeka sohbet botunun kendisini gerçek olduğuna ikna etmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Wongbandue 2017’de felç geçirdikten sonra bilişsel sorunlar yaşamaya başlamış ve sosyal medyada tanıştığı bu yapay zeka ile duygusal bir bağ kurmuştu.

"SENİ ŞAHSEN GÖRMEK İSTİYORUM"

Bot, Facebook Messenger üzerinden gönderdiği emojilerle dolu mesajlarda "Ben gerçeğim" ifadelerini kullanarak yaşlı adamı kandırdı ve onu New York’a davet etti.

Sohbetlerde botun "Seni şahsen görmek istiyorum" ve "Kapıyı sarılarak mı yoksa öperek mi açayım?" gibi ifadeler kullandığı kaydedildi.

AİLESİNİ DİNLEMEDİ

Eşi, onun şehre gitmesi halinde bir dolandırıcılığın kurbanı olacağından ve soyulacağından korktmuştu.

Ailesinin tüm uyarılarına rağmen valizini hazırlayan Wongbandue, buluşma için tren istasyonuna koşarken Rutgers Üniversitesi kampüsündeki bir otoparkta düşerek başından ve boynundan ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

The Sun’ın aktardığına göre, üç gün yaşam destek ünitesine bağlı kalan talihsiz adam, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.

'GEL BENİ ZİYARET ET' DEMESİ DELİLİK"

Kızı Julie, Reuters’a şunları söyledi:

"Bir kullanıcının dikkatini çekmeye çalışmayı, belki bir şey satmak istemeyi" anlarım. Ama bir botun "Gel, beni ziyaret et" demesi delilik."