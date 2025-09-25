ABD’deki okul otobüslerinin sarı renkte olmasının sebebi buymuş

ABD sokaklarının en bilinen simgelerinden biri şüphesiz sarı renkli okul otobüsleri.

Bu otobüsler, aslında Amerikan eğitim sisteminin simgesi haline gelmiş durumda.

Peki, bu parlak sarı rengin seçimi tamamen rastgele mi, yoksa arkasında bilimsel bir mantık mı var?

NEDEN SARI?

Tarihçilerin ve eğitim uzmanlarının araştırmalarına göre, sarı okul otobüslerinin ortaya çıkışı 20. yüzyılın başlarına dayanıyor.

Ancak bu seçimin estetik bir tercih ya da tesadüf olmadığı, dönemin önde gelen eğitim bilimcilerinden Dr. Frank W. Cyr’in çalışmalarıyla netlik kazanıyor.

1939 yılında yaptığı kapsamlı araştırma, çocukların güvenliğini artırmak amacıyla okul taşıtlarının hangi renk ve tasarımda olması gerektiğini mercek altına alıyordu. Dr. Cyr, yapılan gözlemler ve deneyler sonucunda, sarı rengin sabahın erken saatlerinde ve yoğun sisli havalarda bile diğer renklerden çok daha görünür olduğunu tespit etti.

Sarı renk, insanların dikkatini çekmede en etkili renklerden biri olarak belirlendi ve böylece okul otobüslerinin standart rengi haline geldi. Günümüzde ABD genelinde yüzbinlerce sarı okul otobüsü, her sabah milyonlarca öğrenciyi güvenle okula taşırken, aynı zamanda Dr. Cyr’in bilimsel mirasını yaşatıyor.