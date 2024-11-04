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İHA

5 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerine sayılı saatler kaldı.

Tüm dünya tarafından takip edilen seçimlerde, Amerika genelinde bazı eyaletlerde başlayan erken oy kullanma süreci pazar akşamı itibarıyla tamamlanırken bazı eyaletlerde cumartesi öğleden sonra sona erdi.

Öte yandan Alaska, Hawaii ve Washington eyaletlerinde erken oy verme işleminin genel seçim gününe kadar süreceği kaydedildi.

ABD GENELİNDE 78 MİLYON SEÇMEN ERKEN OY KULLANDI

Seçimlere ilişkin son açıklama, Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'ndan geldi.

Verilere göre, ABD genelinde 78 milyon seçmen erken oy kullanırken, 240 milyondan fazla kayıtlı seçmene sahip olan ülkede, erken oy kullananların 42 milyondan fazlası şahsen sandıklara giderek oy verdi, 35 milyon seçmen ise posta yoluyla oyunu gönderdi.

SALINCAK EYALETLERDE MİTİNGLER SÜRECEK

Büyük seçim günü olan 5 Kasım Salı günü, ABD genelinde oy verme işlemleri yerel saatle sabah 6.00'da başlayacak ve New York'ta akşam 21.00'de son bulacak.

Her eyaletin oy kullanma süresi, kendi seçim kuralları çerçevesinde farklılık gösteriyor.

Başkan adayları ise seçim gününe kadar salıncak eyaletlerde mitinglerini sürdürebilecek.

OY KULLANMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

ABD seçimlerinde oy kullanmak isteyen seçmenler, ilk olarak kimliklerini göstererek sistemde kayıtlı olduklarını doğruluyor.

Sistem kaydı onaylanan seçmenlere oy pusulaları basılıyor ve seçmenler kabinlere yönlendiriliyor ve adaylarını işaretleyen seçmenler daha sonra oy pusulalarını tarayıcı makinelerde sisteme yüklüyor.

Makineler, oy pusulasını tarayıp güvenli bir haznede saklıyor ve oy kullanma işleminin başarıyla tamamlandığına dair ekranda bir mesaj gösteriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Oy verme süreci boyunca her seçim merkezinin önünde güvenlik güçleri 7/24 nöbet tuttu ve güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.

Ayrıca, ABD Seçim Kurulu tarafından, erken oy kullanan seçmenlere özel olarak “erken oyumu kullandım” yazılı çıkartmalar ve kalemler hediye edildi.

TRUMP VE HARRİS SEÇİMİ NEREDEN TAKİP EDECEK

Başkan adayları, seçim gününe kadar salıncak eyaletlerdeki kampanyalarına devam edecek.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, seçim gecesini Florida’nın West Palm Beach kentindeki kampanya merkezinde takip edeceği açıklanırken, rakibi Kamala Harris ise seçim gecesinde mezun olduğu Howard Üniversitesi’nde olacak.

Harris’in, Washington DC’deki üniversitesinde sonuçları ekibiyle birlikte izleyeceği kaydedildi.