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AA & Ensonhaber

Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen anket, ABD’de hava yolculuğuna duyulan güvenin 2024 yılına kıyasla yüzde 7 oranında azaldığını ortaya koydu.

6-10 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada, hava yolculuğunu güvensiz bulanların oranının yüzde 12’den yüzde 20’ye yükseldiği belirlendi. Ankete katılanların üçte ikisi yürüyüş yapmayı veya araba kullanmayı güvenli ulaşım seçenekleri arasında görürken, yalnızca yarısı metro veya hafif raylı sistemlerin güvenli olduğunu ifade etti.

WASHINGTON'DAKİ HAVA KAZASI VE ARTAN ENDİŞELER

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağının, "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterle çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın ardından sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük yankı uyandırırken, olayın hava güvenliğine dair endişeleri artırdığı değerlendiriliyor. Potomac Nehri üzerinde gerçekleşen kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu ticari uçak ile 3 askeri personeli taşıyan helikopterin düştüğü açıklanmış, yetkililer olayda kurtulan olmadığını bildirmişti.

Yetkililer, şimdiye kadar 67 hayatını kaybeden kişiden 55’inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.