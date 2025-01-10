ABD'deki yangında 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı

DHA

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Pacific Palisades bölgesini vuran yangında can kaybı 7’ye yükseldi.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangınların şimdiye kadar gördüklerinin ‘en kötüsü’ olduğunu söyledi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, yangınlarda 10 binden fazla ev, bina ve diğer yapılar hasar gördü.

200 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE UYARISI

Açıklamada, 180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

Yetkililer ayrıca, devam eden yangınlar nedeniyle kentte doğalgaz kesintileri olduğunu, ulaşım sistemi ve kanalizasyon sisteminde ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşlara suyu kaynatarak içmeleri uyarısında bulundu.

Yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtildi. Yangınlar nedeniyle ilgili bölgelerdeki tüm okulların tatil edildiği ifade edildi.