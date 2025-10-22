ABD'den BM'ye Suriye çağrısı: Yaptırımlar hafifletilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye yeni hükümeti ile ayağa kalkmaya çalışıyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.



YAPTIRIMLARI HAFİFLETİN ÇAĞRISI

Suriye hükümetine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye halkına yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin açıklamasıyla oluşan fırsatları değerlendirme çağrısında bulunan Waltz, halkın refahı için bu ülkeye yönelik yaptırımların daha da hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Waltz, "Bu bağlamda, bu Konseyi, BM'nin 1267 sayılı kararı uyarınca yaptırımlara tabi tutulan bazı Suriye liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere, BM'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi çabalarını desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

SURİYE'NİN YAŞADIĞI ZORLUKTAN BAHSETTİ

Suriye hükümetinin, Esed rejiminin 50 yıllık baskısından kurtulmaya çalışırken önünde pek çok zorluk bulunduğuna dikkati çeken ABD Temsilcisi, bu zorluklar arasında tüm Suriyeliler için güvenlik, istikrar ve refah vaatlerinin yerine getirilmesinin yer aldığını belirtti.

Waltz, Suriye'nin ilerlemesinin aynı zamanda yabancı ortakların desteğine de bağlı olacağına işaret ederek, bu nedenle Suriye'nin komşularıyla bağlarını güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

BÖLGE ÜLKELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD'nin Suriye'nin komşularıyla bağları yeniden kurmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirten Waltz, "Ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye kurumlarını ve ekonomisini destekleme çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.