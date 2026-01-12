İngiltere Ukrayna için yeni füze geliştiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya arasındaki barış planını hayata geçirmek için Avrupalı devletler ve ABD'nin müzakere çabaları sürerken savaş da tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

Bunun yanında İngiltere'den gelen bir duyuru dikkat çekti.

İngiliz hükümeti, Ukrayna'ya teslim etmek için derin vuruşlu bir balistik füze geliştirdiklerini belirtti.

500 KİLOMETREYİ AŞKIN MENZİL

'Nightfall' adı verilen proje kapsamında İngiliz hükümeti, pazar günü yaptığı açıklamada, 200 kilogramlık bir savaş başlığını 500 kilometreden fazla menzile sahip kara konuşlu balistik füzelerin hızla geliştirilmesi için bir kampanya başlattığını belirtti.

ART ARDA ÇOK SAYIDA FÜZE ATEŞLEYEBİLECEK

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Nightfall füzeleri, çeşitli araçlardan fırlatılabilecek, art arda çok sayıda füze ateşleyebilecek ve dakikalar içinde geri çekilebilecek; bu da Ukrayna kuvvetlerinin Rus kuvvetleri karşılık vermeden önce önemli askeri hedefleri vurmasına olanak sağlayacak." dedi.

1 SENEDE TAMAMLAMAK İÇİN 9 MİLYON STERLİN

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üç endüstri ekibine, test atışları için ilk üç Nightfall füzesini 12 ay içinde tasarlamaları, geliştirmeleri ve teslim etmeleri için 9 milyon sterlin verilecek.

Ukrayna'nın mevcut balistik füzeleri arasında, ABD'ye bağımlı olduğu Atacms füzeleri ve kendi geliştirdiği Sapsan füzeleri bulunuyor.