ABD'den Gazze açıklaması: İsrail'in işgali doğru bir şey olmaz Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her konuda anlaşmak zorunda olmadığını, ABD'nin İsrail'in Gazze'yi işgal etmesini doğru bulmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bir ayı aşkın süredir şiddetli bir şekilde sürüyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızı tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli hayatını kaybetti, en az 25 bin kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde adeta soykırım yaşanırken İsrail'e en büyük desteği ABD verdi.

Doğu Akdeniz'e uçak gemileri konuşlandıran ABD, 14 milyar doları aşan yardım paketini onaylayarak İsrail'e yüklü miktarda silah ve mühimmat gönderdi.

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'nin kalbine ilerliyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze şehrindeki kuşatmayı sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Gallant, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin kalbine doğru ilerleme kaydettiklerini ve yerleşim bölgelerine girmeye çalıştığını öne sürdü.

Gazze'ye yönelik saldırılara insani ara verilmesi çağrılarına değinen İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan bunun mümkün olmayacağı açıklamasını yineledi.

Beyaz Saray: Gazze'nin yeniden işgali doğru bir şey olmaz

ABD'den Gallant'ın açıklamalarına ilk yorum geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Gazze'nin İsrail güçlerince yeniden işgali yapılacak doğru bir şey olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve ABD'nin dost iki ülke olduğuna vurgu yapan Kirby, "Ancak her bir kelime üzerinde anlaşmamız gerekmiyor. Biden ve Netanyahu her konuda her zaman aynı noktada değil" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı: 6 Ekim'deki statükoya dönmek mümkün değil

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Netenyahu'nun 'savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri' yönündeki ifadelerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz" diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

Patel, diğer taraftan 6 Ekim'deki statükoya da dönmenin mümkün olmadığını belirterek İsrail'in bölgede güvende olması gerektiğini, Gazze'nin terör saldırıları için bir üs olmaması gerektiğini savundu.