İsrail ordusu Gazze şehir merkezine girdi İsrail Savunma Bakanı Gallant, "İsrail ordusu Gazze şehrinin merkezine girdi" dedi.

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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 32. gününde.

7 Ekim sabahı Hamas baskınını gerekçe göstererek başlatılan karşı saldırılarda, 10 binden fazla sivilin hayatını kaybetti, 30 bine yakın Filistinlinin yaralandı, binlerce bina da enkaza döndü.

2 milyona yakın Filistinli kentin güneyine yığılırken, İsrail ordusu da kente farklı noktalarda kara operasyonu başlattı.

İsrail ordusu, kent merkezine girdi

İsrail güçleri, günlerdir abluka ve bombardıman alıntında tuttuğu Gazze'nin kent merkezine girdiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze şehrinin merkezine girdiğini, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını açıkladı.

Galant, insani ateşkes için de rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

ABD: İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.