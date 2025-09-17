ABD'den İran ordusunu finanse eden kişi ve kurumlara yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, İran ordusunu finanse etmekle suçlanan kişi ve kurumlara yaptırım kararı alındı.

Açıklamada, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 10'dan fazla kişi ve kuruma, İran petrolü satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere fon transferlerini koordine ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına (MODAFL) katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

GÖLGE BANKACILIK AĞLARI

İran'ın "gölge bankacılık" ağlarının, yasa dışı mali aracılar eliyle uluslararası finans sistemini kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, bu ağların yaptırımları aşmak için denizaşırı paravan şirketler ve kripto para üzerinden kara para akladığı ifade edildi.

"İRANLI KURULUŞLAR, GÖLGE BANKACILIK AĞLARINA GÜVENİYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, "İranlı kuruluşlar, yaptırımlardan kaçmak ve uluslararası finans sistemi üzerinden milyonlarca dolar aktarmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor." ifadesini kullandı.

"ABD BU KRİTİK MALİ AKIŞLARI KESMEYE DEVAM EDECEK"

Hurley, ABD'nin, "İran'ın silah programlarını ve Orta Doğu'daki yıkıcı faaliyetlerini finanse eden bu kritik mali akışları" kesmeye devam edeceğini vurguladı.