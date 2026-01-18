AB büyükelçileri, Trump'ın ek tarife kararı üzerine olağanüstü toplanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a sahip olma söylemlerinin etkileri devam ediyor.

Başkan Trump'ın, Grönland'ı satınalma fikrine karşı çıkan 8 ülkeye ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nden bir haber duyuldu.

BÜYÜKELÇİLER BRÜKSEL'DE TOPLANACAK

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre büyükelçiler, durum değerlendirmesi yapacak.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, olağanüstü toplantıyı öğleden sonra Brüksel'de gerçekleştirecek.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

GRÖNLAND ALINANA KADAR 8 ÜLKEYE YÜZDE 10 VERGİ

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına AB liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.