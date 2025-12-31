ABD'den İran ve Venezuela'yı hedef alan yeni yaptırımlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu yaptırımların İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı belirtildi.

Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı aktarıldı.

"ABD'NİN ÇIKARLARI İÇİN TEHDİT"

İran'ın İHA ve füze programlarının Orta Doğu'daki ABD ve müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu vurgulanan açıklamada İran'ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.