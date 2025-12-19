ABD'den İran'ın gölge filosuna yeni yaptırımlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nden yapılan açıklamada İran'ın gölge filosuna yönelik ek yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

İran petrolüyle ilgili ürünlerin nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle 29 gemiye yaptırım uygulandığı kaydedilen açıklamada söz konusu gemilerin yüz milyonlarca dolar değerindeki sevkiyatlardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Yaptırımların şirketlerinin gemilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Mısırlı iş insanı Hatem Elsaid Farid İbrahim Sakr ile Hindistan, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bazı denizcilik şirketlerini de kapsadığı belirtildi.

İRAN'DA MAKSİMUM BASKI KAMPANYASI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, yaptırımların İran'ın askeri ve silah programlarını finanse etmekte kullandığı petrol gelirlerini hedef aldığını belirterek Bakanlığın bu doğrultudaki adımlarını sürdüreceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da Washington yönetiminin İran'ın 'istikrar bozucu faaliyetlerini' finanse eden gelirlerden mahrum bırakılmasını amaçlayan 'maksimum baskı kampanyası' kapsamında önlemler almaya devam edeceği kaydedildi.