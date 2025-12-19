ABD Başkanı Trump: Fed'in yeni başkanını birkaç hafta içinde açıklayacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde ABD Merkez Bankası başkanlığı için görüşme yaptığı adaylara dair soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu görev için ismi geçen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın 'harika' biri olduğunu söyledi.

Trump, "Uzun süredir bu pozisyonda olan, kariyeri boyunca çok yakın çalıştığım birisi. Harika bir insan. Dün tekrar görüştük." diye konuştu.

"ÇOK YAKINDA OLACAK"

Üç veya dört kişiyle görüştüklerini, tüm adayların da iyi birer seçim olacağını belirten Trump, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın da 'şahane' olduğunu ifade etti.

Fed'in yeni başkanını ne zaman açıklayacağı sorulan Trump, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde. Yani, yıl sonuna kadar olur mu bilmiyorum, ama çok yakında olacak." dedi.