ABD'den Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın askeri eylemlerinden endişeliyiz ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karabağ’da ateşkes çağrısında bulunarak, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor” dedi.

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AA & Ensonhaber

Karabağ'da uluslararası kabule ve Ermenistan'ın taahhüdüne göre Karabağ'dan çekilmesi gereken fakat bölgede konuşlanarak provokasyona devam eden Ermeni güçlerine karşı antiterör operasyonu başlatıldı..

Operasyona ABD'den ilk yorum geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan’ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Azerbaycan'ın askeri eylemlerinden derin endişe duyuyoruz"

Blinken, şu ifadeleri kullandı:

ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor.

"Düşmanlıklara son verilmeli"

Anlaşmazlıkların çözümü için güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Blinken, söz konusu operasyonun bölgede adil ve onurlu bir barış için gerekli şartların oluşturulması yönündeki çabalara ters düştüğünü aktararak, “Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygı çerçevesinde diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.