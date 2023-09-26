ABD'den Polonya ordusuna modernizasyon desteği: 2 milyar dolar Orduyu modernize eden Polonya, Rus menşeli teçhizatları elden çıkarıyor. Washington yönetimi, 2 milyar dolarlık kredi sunma kararı aldı.

AA & Ensonhaber

ABD, Polonya ordusuna destek kredisi sağlamaya karar verdi.

Varşova yönetimi, orduyu modernize etme yönünde çaba sergiliyor.

ABD, bu çerçevede destek olmak için Yabancı Askeri Finansman (FMF) kredisi verecek.

2 milyar dolarlık kredi anlaşması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Polonya arasında 2 milyar dolarlık FMF doğrudan kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.

ABD'nin "sadık müttefiki" Polonya'nın güvenliğinin NATO'nun doğu kanadının kolektif savunması için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Uluslararası yardımların, komşusu Ukrayna'ya ulaştırılmasında merkezi rol oynayan Polonya'nın yaptığı savunma yatırımlarıyla bölgesel güvenliğin güçlendirilmesindeki kararlılığına işaret edildi.

Rus menşeli teçhizatları elden çıkarıyorlar

Açıklamada, Polonya'nın, ordusunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, milyarlarca dolarlık iddialı savunma modernizasyon programı kapsamında "Rus menşeli eski askeri teçhizatını elden çıkarıldığı" kaydedildi.

Caydırıcılığının güçlendirilmesine katkı sunacak

Anlaşmanın, Polonya'nın askeri modernizasyon çabalarını ilerleteceği belirtilen açıklamada, Polonya'ya sağlanacak kredinin NATO'nun doğu kanadının savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı bildirildi.

"Kendimizi modern silahlarla silahlandıracağız"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, orduya yatırımlar için siparişlerde bulunduklarını söylemişti.

Morawiecki, "Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." demişti.