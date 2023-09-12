ABD'den Putin - Kim buluşmasına tepki: Rusya yardım dileniyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Putin'in yardım için Pyongyang yönetimine 'yalvardığını' iddia etti. Batılı ülkelerin, taraflar arasında olası silah tedariki anlaşmasından endişe duyduğu konuşuluyor.

ensonhaber.com

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya'ya dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

Kim, Ukrayna'daki savaş için silah tedarik etme konusunda olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bu ülkeye gitti.

Üst düzey silah endüstrisi ve askeri yetkililerin, Kim'e eşlik ettiği belirtiliyor.

Rusya'ya kritik ziyaret

Söz konusu isim, çarşamba günü Rusya'nın liman kenti Vladivostok'ta düzenlenecek Doğu Ekonomik Forumu'nun ardından Putin ile görüşebilir.

ABD'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Moskova yönetimini kızdıracak ifadeler kullanıldı.

ABD: Putin yardım için yalvarıyor

Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Ukrayna ihtilafı konusunda çaresiz olduğunu belirtti ve herhangi bir silah anlaşmasının ABD yaptırımlarını tetikleyebileceği yönündeki uyarılarını yineledi.

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, "Bunu onun (Putin) yardım için yalvarması olarak nitelendirebilirim." diye konuştu.

"BM kararlının ihlali olur"

Miller, konuşmasının devamında şöyle dedi:

Her iki ülkeye de Kuzey Kore'den Rusya'ya yapılacak silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birden fazla kararının ihlali anlamına geleceğini hatırlatacağım.

Kremlin: Gerekirse birebir görüşecekler

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kim'in Rusya ziyareti ve Putin'le görüşmesinin bağları güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir ziyaret olacağını söyledi.

Peskov, "İki heyet arasında görüşmeler yapılacak. Gerekirse liderler birebir formatta bir araya gelecek." dedi.

Batı endişeli

The Guardian, Batı'da, Moskova'ya Kuzey Kore'den silah sağlama planına ilişkin endişelerin olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili uzmanlar, mühimmat endüstrisi departmanının başındaki isim olan Jo Chun-ryong'un varlığının, Kuzey Kore ve Rusya'nın mühimmat alımına ilişkin el sıkışacağına işaret ettiğini dile getirdi.