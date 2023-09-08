ABD'den Rusya'ya yanıt: Ermenistan, uzun süredir ortağımız Moskova'nın endişeyle takip ettiği tatbikata dair gelişmeler için Ermenistan'daki ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı. Erivan, 'ortak' olarak tanımlanırken, tatbikatların geçmişte de yapıldığı belirtildi.

ensonhaber.com

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya hakkındaki sözlerinin ardından Erivan-Moskova hattında ipler gerildi.

Paşinyan, güvenlik alanında Rusya'ya bağımlı olmalarını "stratejik hata" olarak tanımladı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın kendilerine silah ve mühimmat veremediğini belirten Paşinyan, askeri tedarikini Batı ile çeşitlendirmek istiyor.

Rusya tatbikata tepkili

Ermenistan, Rusya ile gerilime yol açan ifadelerin ardından, şimdi de ABD ile 11-20 Eylül tarihlerinde ortak tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu duruma tepki gösteren Kremlin'den yapılan açıklamada, "Endişeliyiz, yakından izliyoruz." denildi. ABD'den yanıt gecikmedi.

ABD'den yanıt geldi

Ermenistan'daki ABD Büyükelçiliği, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında hazırlığı sağlamak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere bu tür eğitimlerin yapıldığını söyledi.

"Ermenistan, uzun süredir ortağımız"

Elçiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ermenistan, ABD'nin uzun süredir ortağıdır. Amerikan ve Ermeni askeri birlikleri, Ermenistan, ABD ve diğer ülkelerde ortak askeri tatbikatlara katıldı.



Bu tür tatbikatlar 2003, 2006 ve 2008 yıllarında Ermenistan'da yapıldı.

Ermeni basını: Moskova endişeli

Haberi aktaran Ermenistan basını, yaklaşan Ermeni-Amerikan tatbikatına ilişkin bilgilerin Moskova'da endişeye neden olduğunu yazdı.

Rusya'dan gelen açıklamada, "Ermenistan, Rusya'yı sıkıştırmak üzere Batı'nın bir aracı haline gelmemeli." uyarısında bulunulmuştu.

Biden'a çağrı: Ermenistan'ı koruyun

Bu arada NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Erivan'ın askeri ittifaka katılmasını istedi.

"Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum." diyen Fehlinger, ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek "Ermenistan'ı koruyun." ifadesini kullandı.