ABD'den sınır dışı edilen 318 göçmen Venezuela'ya gönderildi

DHA
ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilişleri devam ediyor.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan yasaya göre ABD'de yakalanan düzensiz göçmenler tek tek sınır dışı ediliyor..
Son olarak 318 Venezuelalı düzensiz göçmen daha ülkesine gönderildi..
318 VENEZUELALI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, aralarında 142 çocuğun da olduğu 318 Venezuelalı göçmeni Meksika'dan alarak Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştırdı.
GÖNDERİLEN GÖÇMEN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ
Venezuelalı yetkililerden yapılan açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen ve ülkeye getirilen göçmenlerin sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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