ABD'den Suriye'ye yaptırımların askıya alınması çağrısı

AA & Ensonhaber

ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson ile Suriye Dostluk Grubu Başkanı Brendan Boyle'dan Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarına Suriye konusunda ortak mektup...

Kongre üyesi Wilson, söz konusu mektubu sosyal medya hesabından, "Özgür Suriye" etiketiyle paylaştı.

Wilson ile Boyle, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'a hitaben gönderdikleri mektupta Esed rejiminin yıkılmasının ardından ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların ülkedeki durumu gözeterek durdurulması gerektiğini vurguladı.

YAPTIRIMLARIN ASKIYA ALINMASI ÇAĞRISI

ABD'li Kongre üyeleri, Esed rejimi ile rejim unsurlarının ekonomik alanını daraltmak ve teröre destek sağlayan araçları ortadan kaldırmak üzere getirilen yaptırımların Suriye'de geçiş sürecine ve halkına destek olacak şekilde askıya alınması gerektiğini belirtti.

Wilson ile Boyle, mektupta, "Esad rejiminin yıkılması, Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlu şekilde gevşetilmesi için çok önemli fırsat sunuyor. Esed rejimi yetkililerine ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışan diğer kişilere karşı yaptırımların sürdürülmesi gerekiyor ancak sektörel ve ülkenin yeniden inşasıyla ilgili yaptırımların askıya alınması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.