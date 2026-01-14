Donald Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CBS News'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'a 'kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı' yönündeki sözleri hatırlatıldı.



Trump, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem" ifadelerini kullandı.

"BENİM AHLAK ANLAYIŞIM ÇOK YÜKSEK"

ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonda 'karşı tarafta' insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda" dedi.

Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister" yanıtını verdi.