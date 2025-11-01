ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

"YÖNETİM, SEZAR YASASI'NIN KALDIRILMASINI DESTEKLİYOR"

Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetti.

ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, temel hedefimiz olan DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik bütünlüğü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek şansı verecektir." diye ekledi.

Dışişleri sözcüsü, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını ve Suriye'ye muhtemel yatırımları desteklediklerini vurguladı.

SEZAR YASASIYLA İLGİLİ SÜREÇ

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.