ABD'den yabancı ziyaretçilere 250 dolarlık vize güvenlik ücreti

ABD'nin vize politikaları, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde yeniden şekillenmeye devam ediyor.

Yakın zamanda yürürlüğe giren geniş kapsamlı yasa paketiyle birlikte, ülkeye turist, iş ya da eğitim amacıyla gelen yabancılar için yeni bir ücret uygulaması daha geliyor.

Uygulamanın adı, 'Vize Güvenlik Ücreti' olarak duyuruldu.

YABANCILARA YÖNELİK 250 DOLARLIK YENİ VİZE ÜCRETİ

Trump tarafından bu ay imzalanan ve "One Big Beautiful Bill Act" (Büyük ve Güzel Yasa) olarak anılan çok kapsamlı yasa, göçmenlikten vergi reformlarına kadar birçok değişiklik içeriyor.

Bunlardan biri de, ABD’ye göçmen olmayan vizelerle (örneğin turist, iş veya öğrenci vizeleri) gelecek yabancılara yönelik 250 dolarlık yeni bir "Visa Integrity Fee", yani Vize Güvenlik Ücreti.

KİMLERİ KAPSIYOR

Bu ücret, yalnızca göçmen olmayan vize sahipleri için geçerli olacak.

Yani, turist vizesi (B1/B2), öğrenci vizeleri (F, M), çalışma vizeleri (H-1B, L, O, vb.), iş gezisi vizeleri gibi statüler bu kapsama dahil.

Visa Waiver Programı kapsamında ABD’ye vizesiz giriş yapabilen 40’tan fazla ülke vatandaşları ise bu ücretin dışında tutulacak.

Türkiye bu programa dahil olmadığı için Türk vatandaşları için bu ücret geçerli olacak.

UYGULAMA TARİHİ

Ücret, ABD 2025 mali yılı boyunca (1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025) geçerli olacak ve vize başvurusu sırasında ödenecek.

Ücretin ilerleyen yıllarda enflasyona göre artırılabileceği belirtiliyor. Ancak tam olarak hangi tarihten itibaren uygulanacağı henüz net değil.

Göçmenlik hukuku uzmanı Steven A. Brown’a göre, ücretin resmi başlama tarihi henüz açıklanmadı. Uygulama, mevcut vize başvuru ücretlerine ek olarak alınacak. Örneğin, şu anda 205 dolar olan bir H-1B başvurusu, bu yeni ücretle birlikte 455 dolara çıkacak.

İADE EDİLEBİLECEK

Ücret, vize kurallarına tam uyum gösterenlere iade edilebilecek.

ABD hükümeti bu yeni ücreti, “güvenlik teminatı” mantığıyla uygulamaya koyuyor.

Yani, kişi vize süresi boyunca kurallara uyar (örneğin izinsiz çalışmaz ve ülkeyi zamanında terk ederse), vize süresi sona erdiğinde ücret iadesi talep edebilecek.

Fakat, iade işleminin nasıl yapılacağı, başvuru sürecinin nereden yürütüleceği, süreçlerin ne kadar süreceği gibi detaylar hala belirsiz. ABD Seyahat Derneği bu konuda ciddi soru işaretleri olduğunu ve henüz uygulama takviminin açıklanmadığını vurguladı.

ABD BÜTÇESİNE YAKLAŞIK 30 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAK

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), bu uygulama sayesinde önümüzdeki 10 yıl içinde ABD bütçesine 28.9 milyar dolarlık katkı sağlanacağını öngörüyor.

Aynı dönemde yaklaşık 120 milyon vize verileceği tahmin ediliyor. Bu gelir, iade edilmeyen ücretlerin devlete kalması yoluyla sağlanacak.

CBO verilerine göre, geçmiş yıllarda ABD'yi ziyaret eden göçmen olmayan vize sahiplerinin yalnızca yüzde 1–2’si vize süresini ihlal etti.

Yani büyük çoğunluk yasalara uygun davranıyor.

Bu nedenle, uzmanlar çoğu ziyaretçinin ücret iadesi almaya hak kazanabileceğini belirtiyor.