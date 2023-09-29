ABD'den yeni hamle: Yapay Zeka Güvenlik Merkezi NSA bünyesinde yeni bir merkezin kurulacağı duyuruldu. Merkez, farklı alanlardan ortaklarla yakın iş irliği yapacak.

AA & Ensonhaber

ABD, yapay zeka konusunda yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Washington yönetimi, ülkenin önde gelen yazılımlarını korumak üzere, geçtiğimiz ağustos ayında iki yıllık Yapay Zeka Siber Yarışması başlatmıştı.

Şimdi ise ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bünyesinde Yapay Zeka Güvenlik Merkezi kurulacak.

Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan NSA Direktörü Orgeneral Paul Nakasone, ajans bünyesinde kurulacak merkezle, güvenlik sistemlerinde yapay zekanın geliştirilmesi ve entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İstihbarat servisleriyle yakın çalışacak

Nakasone, yeni kurulacak merkezin ülkedeki sanayi sektörünün yanı sıra laboratuvarlar, istihbarat servisleri, savunma bakanlığı ve seçkin yabancı ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

ABD öncülük etmek istiyor

ABD'nin ulusal güvenlik, savunma ve istihbaratında yapay zekanın giderek önem kazandığını kaydeden Nakasone, teknoloji ilerledikçe ABD'nin yapay zeka alanındaki öncülüğünü sürdürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Daha önemli hale gelecek"

Nakasone, "Yapay zeka, diplomatik, teknolojik ve ekonomik alanlarda ulusal güvenlik açısından ülkemiz ve müttefiklerimiz için gittikçe daha önemli bir hale gelecek." dedi.

Biden: Olağanüstü fırsatlar sunuyor

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında teknoloji şirketlerinin liderleriyle görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, yapay zekanın "olağanüstü" fırsatlar sunduğuna vurgu yapmıştı.

Yapay zeka araştırmaları için 140 milyon dolarlık yatırım

Öte yandan ABD yönetimi, ülkede 7 yeni ulusal yapay zeka araştırma enstitüsünün kurulması için 140 milyon dolarlık fon sağlayacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, şirketlerin, ürünlerini sunmadan önce güvenli olduğundan emin olma sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekilmişti.

Biden yönetiminin, yapay zeka tarafından doğan ulusal güvenlik endişelerini ele almak için de aktif olarak çalıştığı bildirilmişti.