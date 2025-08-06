ABD'den Zambiya ile Malavi'ye vize başvurularında 15 bin dolar teminat şartı

ABD'de Zambiya ile Malavi vatandaşlarından iş ve turist vizesi başvurularında 15 bin dolara kadar teminat alınacağını belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "20 Ağustos'tan itibaren ticari ve turistik vizelere başvuran Malavi ile Zambiya vatandaşlarının 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerekecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÜLKEYİ TERK EDENLERE TEMİNATLARI GERİ ÖDENECEK

Bu programın vize sürelerinin aşılmasını caydırmayı ve ABD göçmenlik yasalarına bağlılığı pekiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Vize şartlarının tamamının yerine getirip tanınan süre içinde ülkeyi terk eden başvuru sahiplerine teminat miktarının tamamen geri ödeneceği aktarıldı.