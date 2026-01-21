Chagos Adaları nerede, kimin elinde? Chagos Adaları neden önemli? 59 yıllık ada krizi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı bir paylaşımda İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nın egemenliğini Mauritius'a devretme kararını eleştirdi.

Trump, aralarında İngiltere ve ABD'nin askeri üssüne de ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın bulunduğu adaların Mauritius'a verilmesinin "büyük aptallık" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, İngiltere'nin bu hamlesinin ABD'nin Grönland'ı ilhakı talebini gündeme getiren "ulusal güvenlik sebeplerinden" biri olduğunu söyledi.

Chagos Adaları hakkında bilgiler hızla merak konusu oldu.

Peki; Chagos Adaları nerede, hangi ülkenin? Chagos Adaları önemi nedir? İşte bilgiler...

CHAGOS ADALARI NEREDE

Chagos Adaları, Hint Okyanusu’nda, Afrika ile Endonezya arasındaki bölgede yer alır.

Maldivler’in yaklaşık 500 kilometre güneyinde, Hint Okyanusu’ndaki 60’tan fazla adadan ve 7 mercan atolünden oluşan Chagos Takımadaları, kritik bir öneme sahiptir.

CHAGOS ADALARI'NIN ÖNEMİ

Chagos Adaları’nın önemi coğrafi konumundan geliyor. Hint Okyanusu’nun tam ortasına yakın bir noktada yer aldığı için:

Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya’yı aynı anda kapsayabiliyor.

Deniz ticaret yollarını ve hava sahasını kontrol etmeye çok elverişli.

Ayrıca, uzak olduğu için dış müdahaleye kapalı ve güvenli.

Chagos Adaları’ndaki Diego Garcia, dünyanın en stratejik askeri üslerinden biridir.

ADA KRİZİ

İngiltere, 1965'te Chagos Adalarını Morityus ve Seyşeller’den ayırdı.

1967 ve 1973 yıllarında 1500 kişilik yerli nüfus Ada'dan zorla çıkartıldı. Bazıları Morityus’a, bazıları Seyşellere ve bazıları da İngiltere’ye yerleştirildi.

Daha sonra Birleşik Krallık hükümeti, insanların adalara yeniden yerleşmesini önlemek için yasa çıkarttı.

İngiltere ve ABD, 1966’da Diego Garcia’da ortak bir askeri tesis kurma anlaşması imzaladı. Aynı yıl üs açıldı ancak 2016’da anlaşmanın 2036'ya kadar uzatılması kararı alındı.

ABD ÜSSÜ

Diego Garcia Deniz Kuvvetleri Destek Tesisi adıyla 1977'de açılan askeri üste, büyük askeri kargo uçaklarının kullanabileceği 3 bin 600 metrelik bir pist, ABD donanmasından 2 uçak gemisinin aynı anda demirleyebileceği bir de liman bulunuyor.

Hindistan, Endonezya ve Madagaskar üçgeninde bulunan Diego Garcia'dan en yakındaki karaya deniz yoluyla gitmek en fazla 2 gün sürüyor.

Hint Okyanusu'nun diğer bölgelerinde sıklıkla meydana gelen kasırga ve tufanların görülmediği Chagos Takımadaları, uçuş için elverişli hava koşullarına sahip bulunuyor.

Bazı raporlara göre ise üssün CIA tarafından 11 Eylül saldırılarının ardından şüphelilere işkence yapmak için kullanıldığı öne sürüldü.