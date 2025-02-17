AB'den Donald Trump'ın 'Gazze'ye çökme planına' ters düşecek adım

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Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze'ye çökme planını' konuşuyor.

Gazze'yi İsrail'den devralarak dünyaca ünlü bir turizm merkezi haline getireceği emlak projesi olarak değerlendiren Trump'ın bu planı küresel ölçekte büyük tepkilere neden oldu.

Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden (AB) kurumsal bir adım geliyor.

AB, İSRAİL'DEN GAZZELİLERİN DÖNÜŞÜNÜN SAĞLANMASINI İSTEYECEK

AB, Gazze'deki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin onurlu bir şekilde geri dönebilmelerinin sağlanmasının gerektiğini ve Avrupa'nın Gazze'nin inşasına katkıda bulunacağını İsrail'e söylemeyi planlıyor.

TRUMP'IN PLANINA TERS DÜŞÜYOR

Reuters tarafından görülen belgede yer alan plan, Arap ülkelerinin duruşuyla paralellik gösterse de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "Orta Doğu'nun Rivierası'na" dönüştürme planıyla ters düşüyor.

AB'nin 24 Şubat'ta Brüksel'de AB-İsrail Ortaklık Konseyi kapsamında düzenlenecek görüşmelerde bu planını İsrailli yetkililere anlatması bekleniyor.

YENİDEN İNŞAYA KATKI

Konsey, 2022'den bu yana ilk kez bu tür bir toplantı gerçekleştirecek. AB'nin taslak hâldeki planını gösteren belgede, İsrail'in güvenliğine Avrupa'nın desteğinin sürdüğü ve "evsiz kalan Gazzelilerin güvenli ve onurlu bir şekilde Gazze'deki evlerine dönmelerinin gerektiği" ifade edildi.

Tam kapsamlı insani erişim sağlanması çağrısı yapılan belgede, "AB, Gazze'de erken toparlanma ve yeniden inşa konularındaki eş güdümlü uluslararası çabalara aktif bir şekilde katkıda bulunacak." diye belirtildi.