AB'den Güney Kore ile iş birliği vurgusu

AA

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi sonrası açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yaşanan son gelişmede ise açıklama, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi.

Borrell, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen AB-Güney Kore Stratejik Diyaloğu öncesinde düzenlediği basın açıklamasında konuştu.

"GÜVENLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER COĞRAFİ SINIRLARLA SINIRLI DEĞİLDİR"

Borrell, AB ve Güney Kore'nin stratejik ortaklar olduğunu anımsatarak, mevcut koşullarda artan jeopolitik gerilimler, teknolojik riskler ve iklim değişikliğinin her iki taraf için de tehdit teşkil ettiğinin altını çizdi.

Borrell, devamında şu sözleri sarf etti:

Hint-Pasifik; dijital dönüşüm, iklim değişikliği, Çin'in yükselişi ve birbirine bağlı dünyamızda pek çok küresel değişimin merkezinde yer alıyor. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki gelişmeler coğrafi sınırlarla sınırlı değildir.

"BİRLİKTE ÇALIŞMA İHTİYACIMIZI ARTIRMAKTADIR"

Modern siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmelerin coğrafi sınırları giderek aştığını ve eş güdümlü eylem gerektirdiğini belirten Borrell, coğrafi olarak birbirinden uzak olan çatışmaların, küresel istikrar üzerindeki etkileri açısından birbiriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Borrell, Güney Kore'ye destek konusunda şu açıklamalarda bulundu:

Bu yarımadadaki ve Ukrayna'daki gelişmeler, birbirlerinden çok uzakta olsalar da Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da konuşlandırılması da dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılıdır ve bu da ortak güvenlik gündemimizin önemini tekrar ortaya koymaktadır. Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da bulunması, birlikte çalışma ihtiyacımızı artırmaktadır.

TARAFLAR ARASINDA 'KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI' İMZALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini bildirmişti.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını duyurmuştu.