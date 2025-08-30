AB'den İsrail'e yaptırım kararı: Yüksek Temsilci Kallas 'pek iyimser' değil

Avrupa Birliği (AB) Yüksel Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Bakanlarla Ukrayna, dondurulmuş Rus varlıkları, Gazze'deki insani durum ve İran hakkında konuşacaklarını aktaran Kallas, Gazze'deki durumun hala "çok sorunlu" olduğunu belirtti.

"İSRAİL'İN GAZZE KARARI, PEK UMUT VERİCİ DEĞİL"

Kallas, bölgeden İsrail'in Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesi gibi "pek umut verici" olmayan haberlerin geldiğini söyledi.

"İSRAİL'E YAPTIRIM KONUSUNDA PEK İYİMSER DEĞİLİM"

AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almasının mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Kallas, "Pek iyimser değilim, çünkü Horizon programına katılımları konusunda oldukça hafif olan bizim önerdiğimiz seçenekte bile, orada bile nitelikli çoğunluğu sağlayamıyoruz." dedi.

"BU KONUDA TEK BİR SESİMİZ OLMAZSA, KÜRESEL SAHNEDE SESİMİZ OLMAZ"

Kallas ayrıca, yaptırım kararı alınmamasının bu konuda AB'nin bölünmüş olduğu sinyalini gönderdiğini kaydederek "Bölünmüş olduğumuzda, tek bir sesimiz olmaz ve bu konuda tek bir sesimiz olmazsa, küresel sahnede sesimiz olmaz. Dolayısıyla, bu kesinlikle çok sorunlu bir durumdur." diye konuştu.

Gymnich toplantılarında, AB Komisyonu'nun, İsrail'in "Horizon Europe" isimli araştırma ve kalkınma fonlarından çıkarılması önerisinin görüşülmesi bekleniyor.