İsrail’in 'E1' yerleşim planına dünyadan ardı ardına tepkiler gelmeye devam ediyor

İsrail'in, Gazze politikasına olan eleştiriler artmaya devam ediyor.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, dün, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurdu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

E1 PLANI

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"BÖLGESEL YAKINLIĞI KALICI OLARAK ORTANDAN KALDIRCAK"

Açıklamada, "Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak." ifadesi kullanıldı.

AB'nin, İsrail'e yerleşim yeri inşasını durdurma çağrısını yinelediği aktarılan açıklamada, "AB, İsrail'i bu kararı almaktan vazgeçmeye çağırıyor ve kararın geniş kapsamlı etkilerini, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumak için eylemde bulunulması gerektiğini belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇAĞRI YAPTI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, Guterres açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer verdi.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMA OLASILIĞINI ZEDELEYECEKTİR"

Bu tür yasa dışı yerleşimlerin "işgali daha da pekiştireceğini ve gerilimleri körükleyeceğini" vurgulayan Guterres, böyle bir hareketin "iki devletli çözümün bir parçası olarak Filistin Devleti'nin yaşayabilirliğini daha da aşındıracağını" belirtti.

BM Genel Sekreteri, "E1 bölgesindeki inşaat, Batı Şeria'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıracak ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ciddi şekilde zedeleyecektir." ifadelerini kullandı.

İSPANYA VE KATAR'DA TEPKİ GÖSTERDİ

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir." dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Smotrich'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıracak bir yerleşim birimi inşası planının kınandığı ve bunun uluslararası meşruiyet kararlarının açık şekilde ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Filistin devletinin kurulmasını engelleme amacıyla yerleşim birimlerini genişletmeye ve Filistin halkını tehcir etmeye dayalı işgal politikalarının kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.

MISIR'DAN KINAMA

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in Doğu Kudüs çevresinde 3 bin 400 yasa dışı konut inşasını onaylayacağı yönündeki açıklamasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bunun "İsrail hükümetinin Filistin topraklarına yönelik gaspını genişletme ve işgal ettiği bölgelerin demografik yapısını değiştirme konusundaki ısrarını yansıtan yeni bir adım olduğu" ve uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Smotrich'in yaptığı "İsrail'in Batı Şeria'da egemenliğinin dayatılması ve yerleşim birimlerinin genişletilmesine" ilişkin aşırılık yanlısı açıklamalarına da tepki gösterildi.

ÜRDÜN: KESİN BİR DİLLE DERDDEDİYORUZ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Smotrich'in onaylamayı planladığı "E1" projesi, uluslararası hukukun açık şekilde ihlali ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurmada devredilemez hakkına saldırı olarak değerlendirildi.

Smotrich'in Filistin devletinin kurulmasını engellemeye yönelik "radikal ve ırkçı söylemlerinin" en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği olmadığına dikkati çekildi.

Ürdün'ün uluslararası hukukun ve BMGK kararlarının açık şekilde ihlalini teşkil eden bu yerleşim planını ve yasa dışı uygulamaları kesin bir dille reddettiği teyit edildi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANLIĞI 'KABUL EDİLEMEZ' DEDİ

Filistin devlet başkanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları "uluslararası kararlar ile uluslararası hukukun ihlali, devletlerin egemenliğine ve bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu açıklamaların "kabul edilemez olduğu, İsrail'in yayılmacı ve sömürgeci politikasının da bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği" kaydedildi.

YEMEN 'MEYDAN OKUMA' OLARAK NİTELENDİRDİ

Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İsrail Başbakanı'nın, 'Büyük İsrail' vizyonu olarak adlandırdığı şeyle övünmesinin şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Bunun, "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumun iradesine açık bir meydan okuma" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu politikalarının devam etmesinin bölgeyi daha fazla gerginliğe ve istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısı yapıldı.

"TARİHİ VE RUHANİ BİR MİSYON"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin konuya ilişkin açıklaması, Mehr Haber Ajansında yayımladı.

Bekayi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "tarihi ve ruhani bir misyon" iddiasıyla, "Nil'den Fırat'a kadar uzanan" bir hedef peşinde olduğunu belirtmesini, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne yönelik "faşist" bir niyetin açık göstergesi olarak değerlendirdi.

"BÖLGE ÜLKELERİ ARASINDA SUKÜNETE İHTİYAÇ VAR"

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, Filistin halkının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru haklarını ihlal eden yasa dışı yayılmacı planlarını reddettikleri" belirtildi.

Açıklamada, "Bu yayılmacı öneriler, bölgenin güvenlik ve istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturmakta, düşmanlık ve gerginlik duygularını körüklemektedir. Oysa ki bölge ülkeleri arasında sükunet ve işbirliğine, ulusal egemenlik ilkelerine ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"SÖZDE BÜYÜK İSRAİL VİZYONU"

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci oluşumun sözde ‘Büyük İsrail vizyonu’ olarak adlandırılan ve bu oluşumun yayılmacı emellerini, bölgenin güvenliğini ve istikrarını baltalama çabasını açıkça ortaya koyan açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu söylemlerin devletlerin egemenliğine yönelik açık bir provokasyon, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlali anlamına geldiği, bu tür politikalara karşı Arap ve uluslararası düzeyde net ve kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI'NIN AÇIKÇA İHLALİ"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin açıklamalarını "provokatif" şeklinde nitelendirerek Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan her türlü tehdidi kesin bir dille reddettiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açıkça ihlali" olduğu vurgulanan söz konusu "provokatif" ifadelerin şiddetle kınandığı kaydedildi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAN YAPTIRIM ÇAĞRISI

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in işgali ve sömürgeci yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına göre yasa dışı olduğu vurgulanarak, bu uygulamaların derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail’in saldırı, yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme ve ablukaya dayalı işgal politikalarının sistematik suçlar olduğu ve Filistin halkının haklarını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu adım iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatarak, ilhak planları ile işgal altındaki Filistin topraklarında sözde İsrail egemenliğini dayatma girişimlerini güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail’in işgal gücü olarak işlediği bu suçlara son verilmesi, sorumluların hesap vermesi ve uluslararası hukuk ile meşru uluslararası kararlar çerçevesinde yaptırım uygulanması" çağrısında bulunuldu.

"YAYILIMCI POLİTİKALARIN DEVAMI"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu "E1" projesinin onaylanması kararının, barış seçeneğini engellediği ve iki devletli çözüm ihtimaline yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in onayladığı projenin, işgal altındaki Kudüs’ü doğusundaki Ma'ale Adumim gibi yasa dışı yerleşimlerle birleştirerek Filistinlilerin olası genişlemesini engellemeyi amaçladığı belirtilerek, bu kararların "İsrail hükümetinin yasa dışı yayılmacı politikalarının bir devamı" olduğu ifade edildi.