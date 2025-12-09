ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye'ye destek mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Suriye'deki devrimin birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

"SURİYE HALKI YENİ BİR SAYFA AÇTI"

Rubio, açıklamasında, "Bir yıl önce Suriye halkı tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bugün, Suriye hükümeti ve halkının Suriye'nin geçiş sürecinde attığı önemli adımları ve uluslararası ortakların desteğini takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının direncini saygıyla karşıladıklarını vurgulayan Rubio, Ahmed Şara yönetimine verdikleri desteğe ilişkin, "Azınlıkları da kapsayan, tüm komşularıyla barış içinde yaşayan, barışçıl ve müreffeh bir Suriye'ye desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD KONGRESİNDEN SURİYE DEVRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de yazılı bir açıklama yaparak Suriye devriminin birinci yıl dönümüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve kıdemli üye Demokrat Jeanne Shaheen imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Suriye halkının Esed rejimini devirdiği ve 50 yılı aşkın süren acımasız otoriter yönetimi sona erdirdiği günün birinci yıl dönümü. Esed'in baskısına karşı Suriyelilerin gösterdiği güç ve direnç, Suriye halkı için daha iyi bir gelecek için koşulları yarattı. Bu olağanüstü başarı, bize özgürlüğün zulüm karşısında kazandığı zaferi hatırlatıyor ve Orta Doğu'da daha büyük bir barış için umut veriyor."

Senatörler ayrıca, Suriye Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına destek verdiklerini ve Suriye halkının refahı yönünde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.