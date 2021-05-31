AB'den Türkiye-Yunanistan sınırına dijital bariyer

Avrupa Birliği, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmek isteyen göçmenleri durdurmak amacıyla 3 milyar euro harcayarak, Yunanistan sınırına dijital bir bariyer inşa etti.

Göçmen düşmanlığında sınır tanımayan Avrupa Birliğ (AB), yeni bir uygulamaya imza attı.

Yunan basınından Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Avrupa Birliği, göçmenlere karşı 'dijital' sınır projesini hayata geçirdi.

Yunan gazetesi, haberi 'Avrupa'dan göçmenlere "uzak durun" mesajı' diyerek duyurdu.

AB'DEN GÖÇMENLERE KARŞI YENİ ÇÖZÜM

Yapılan sistemle ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki 200 kilometrelik sınırdan AB'ye yasa dışı yolardan göçmen girişinin engellenmesi amaçlanıyor.

Yıl sonuna kadar hayata geçmesi beklenen sistem kapsamında yalan detektörü ve sınır koruma polis botunun da yer aldığı ifade edildi.

Projenin aynı zamanda, otomatik gözetleme ağı ile nehirde ve karada görev yapan devriyelerin projektör ve uzun menzilli akustik cihazları kullanarak göçmenleri sınıra yaklaşmadan caydırması öngörülüyor.

ABD-MEKSİKA SINIRINDAKİ DUVARIN BİR BENZERİ

Öte yandan ABD-Meksika sınırında yer alan beton duvarın bir benzeri olan yeni bir çelik duvar, Yunanistan ve Türkiye'yi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarını kapatıyor. Yakındaki gözlem kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve çoklu sensörler takılıyor. Ardından elde edilen veriler, yapay zeka analizi kullanılarak şüpheli hareketleri işaretlemek için kontrol merkezlerine gönderiliyor.

Bölgenin sınır koruma şefi Dimonsthenis Kamargios, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 'Neler olduğunu anlayabilmemiz için sınırın 'önünde' bir sınırımız daha olacak.' ifadesini kullandı.

3 MİLYAR EURO HARCANDI

Avrupa Birliği, proje için 2015-16 yılları süresince Suriye, Irak ve Afganistan'dan kaçarak Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak amacıyla geliştirilen proje için teknoloji şirketi araştırmalarına 3 milyar euro harcadı.

Yunanistan-Türkiye sınırında inşa edilen otomatik gözetim ağı, projektörler ve uzun menzilli akustik cihazlar kullanarak nehir ve kara devriyeleriyle kaçak göçmenleri erken tespit etmeyi ve geçişlerinden caydırmayı amaçlıyor.

"BUNU YAPMAK İÇİN MODERN EKİPMANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Kamargios, ağın temel unsurlarının yıl sonunda başlatılacağını ifade ederek, "Görevimiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişlerini engellemek. Bunu yapmak için modern ekipmanlara ve araçlara ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye Yunanistan arasındaki dijital bariyerde ayrıca avuç içi tarayıcıları araçları da bulunuyor.

Böylelikle kişilerin elindeki benzersiz çizgiler kaydedilerek biyometrik veri olarak kaydediliyor ve sınır bölgelerine yakın yerlerde saklanan insanların ortaya çıkarılması sağlanıyor.