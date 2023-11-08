AB'den Ukrayna ve Moldova kararı: Katılım müzakereleri başlıyor Avrupa Komisyonu, iki ülke ile bloğa katılım sürecinin başlatılmasını önerdi. Leyen, "Genişleme bizim için hayati önemde" mesajı verdi.

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ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB), bloğa yeni ülkeleri kabul etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon'un AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması gerektiğini öneren bir rapor yayınladığı gün konuştu.

"Tarihi bir gün"

"Bugün tarihi bir gün." diyen Leyen, bazı ülkelerin bloğa alınmasına ilişkin adımlar attıklarını söyledi.

Leyen, Komisyon olarak Konsey'in Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini başlatmasını tavsiye ettiklerini açıkladı.

Ayrıca, üyelik kriterlerine gerekli düzeyde uyum sağlandıktan sonra Bosna Hersek ile de sürecin başlatılması önerildi.

Gürcistan'la ilgili adım

Leyen, konuşmasında şunları aktardı:

Belirli reform adımlarının atılması şartıyla Konsey'in Gürcistan'a aday ülke statüsü vermesini tavsiye ediyoruz.

"Genişleme bizim için hayati"

AB Komisyonu Başkanı, genişlemenin kendileri için "hayati bir politika" olduğunun altını çizdi. Leyen, göreve başladığından bu yana ana mesajının bu olduğunu sözlerine ekledi.

Kiev yönetimine övgü

Ukrayna'nın, Rusya savaşı nedeniyle olağanüstü zorluklarla karşılaştığını anlatan Leyen, Kiev yönetiminin var olma savaşına rağmen ülkede "derin" reformlara imza attığını kaydetti.

Von der Leyen, yargı reformları ve yolsuzlukla mücadele çabalarına işaret ederek, Ukrayna'nın geçen yıl Komisyon tarafından belirlenen gerekli adımların yüzde 90'ından fazlasını tamamladığını dile getirdi.

Diğer reformların da "yolda" olduğunu söyleyen aynı AB yetkilisi, "Bu çabaları takdi ediyoruz." dedi.

Ukrayna ve Moldova'nın tepkisi

Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonundan sorumlu başbakan yardımcısı Olha Stefanishyna, bugünkü tavsiyenin savaş zamanında "çok fazla çalışmanın sonucu" olduğunu söyledi.

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Komisyon'un katılım müzakerelerinin başlatılması yönündeki önerisi için şöyle dedi:

Müzakere görüşmelerine hazırız. Önümüzdeki aralık ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında olumlu oy almayı umuyoruz.

"Daha güçlü bir AB anlamına gelir"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, "Genişlemiş bir AB, daha güçlü bir AB anlamına gelir." ifadelerini kullandı ve düşünlerini paylaştı:

Avrupa Parlamentosu, AB'ye katılmayı hedefleyen ülkelerin kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor.



Avrupa Komisyonu'nun bugünkü tavsiyeleri, milyonlarca insana özgürlük, barış ve istikrar dolu bir geleceğe yönelik yenilenmiş bir umut ve açık bir Avrupa yolu sunuyor.

Gürcistan: Heyecanlıyız

Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Komisyon'un kararının "hak edilmiş" olduğunu ve ülkesinin bundan dolayı "minnettar" ve "heyecanlı" olduğunu belirtti.