Zelensky, ABD'den para istedi: Sonra geri veririz ABD Başkanı Joe Biden yönetimine seslenen Ukrayna lideri Zelensky, "Lütfen bize kredi verin. Biz de size savaştan sonra parayı geri verelim" dedi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'den maddi yardım istedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, başta Washington yönetimi olmak üzere birçok Batılı ülke, Kiev'e peş peşe destek paketleri açıkladı.

Savaşın devam ettiğini anlatan Zelensky, ek yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Rusya hepimizi öldürürse, NATO ülkelerine saldırır"

Zelensky, NBC yayınında yaptığı açıklamada, "Rusya hepimizi öldürürse, NATO ülkelerine saldırır. Siz de oğullarınızı ve kızlarınızı (cepheye) gönderirsiniz." iddiasında bulundu.

Bunun bedelinin çok daha ağır olacağını söyleyen Zelensky, bütçelerinde 40 milyar dolar açık olduğunu anlattı.

"Kredi verin, savaştan sonra geri öderiz"

Hem ABD hem de Avrupa Birliği'nden yardım aldıklarını söyleyen Ukraynalı lider, özellikle Beyaz Saray'dan beklentisini dile getirdi

Bize maddi destek veremiyorsanız tamam. Lütfen bize kredi verin. Biz de size savaştan sonra parayı geri verelim.

Savaşın başından bu yana gönderilen tutar

Zelensky'nin ifadeleri, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılara başlamasından bu yana ABD'nin, bu ülkeye 75 milyar dolar tutarında askeri, insani ve mali yardım sağladığı anımsatıldı.

Kongre'den yine Ukrayna için 60 milyar dolar tutarında bir talepte bulunulduğuna dikkat çekildi.

"Farklı planlarla geliyoruz"

Zelensky, Ukrayna'nın stratejisinde değişiklik yapmayı düşündüğünü söyledi ve ekledi: