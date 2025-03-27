ABD'li bakandan yeryüzündeki cehennem CECOT'a ziyaret

Haber Merkezi

El Salvador ulusal basınında yer alan haberlere göre ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi olarak kabul edilen Tecoluca kentindeki Terör Muhafaza Merkezi'ni (CECOT) ziyaret etti.

Noem, sosyal medya platformu X hesabından, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaştı.

"KENDİNİZİ HAPİSHANEDE BULABİLİRSİNİZ"

İç Güvenlik Bakanı Noem, paylaşımında, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

El Salvador yetkililerinden yapılan açıklamada ise Noem'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

ABD VE EL SALVADOR İŞ BİRLİĞİ

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin bölgede güvenliği artırma çabaları kapsamında Noem'in, El Salvador'un Bölgesel Kontrol Planı ve çetelere karşı savaş politikalarının sonuçlarını yerinde incelediği ifade edildi.

Öte yandan ziyarette, ABD ve El Salvador arasındaki "Firar Edenlerin Yakalanmasına Yönelik Güvenlik İttifakı" (SAFE) doğrultusunda yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

ORTAK ÇALIŞMA DEVAM EDECEK

Bu anlaşma, suçluların adli sicil bilgileri ile kaçakların verilerinin daha hızlı paylaşılmasını amaçlıyor.

Yetkililer, ABD ve El Salvador'un çetelere karşı ortak mücadelede iş birliğini güçlendireceğini vurguladı.