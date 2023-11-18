ABD'li Brett McGurk: Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşıyız Beyaz Saray'ın Orta Doğu temsilcisi McGurk, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, Gazze yeniden işgal edilmemeli" dedi.

AA

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Gazze konusunda konuştu.

McGurk, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesiyle bir araya gelmişti.

Amerikalı yetkili, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen konferansta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Batı Şeria ve Gazze'de yönetim tek çatı altında toplanmalı"

Hamas'ın elindeki çok sayıda esirin serbest bırakılmasının Gazze'deki çatışmalarda önemli bir insani arayla sonuçlanacağını söyleyen McGurk, bu adım atılırsa Gazze'ye girecek insani yardımda artış olacağını ifade etti.

McGurk, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki yönetimin tek çatı altında toplanması ve bunun da "Filistin yönetiminin elinde olması" gerektiğini kaydetti.

"Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve topraklarından sürülme riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilere ilişkin McGurk, şöyle dedi:

Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, Gazze yeniden işgal edilmemeli, Gazze toprakları daraltılmamalı.

Filistinlilerin yüzde 70'i yerinden edildi

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan Filistinlilerin yüzde 70'i yerinden edildi.

Gazze'nin kuzeyindeki İsrail işgalinin güneye de yayılabileceğine ilişkin İsrailli yetkililerin açıklamalarının ardından bölgede yaşayan Filistinlilerin geleceğine ilişkin kaygılar giderek artıyor.

Netanyahu'nun iddiası: Öyle bir niyetimiz yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öyle bir niyetlerinin olmadığını savunsa da bazı uzmanlar, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki işgalini "güvenlik gerekçesiyle" sürdürebileceği yorumunda bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)