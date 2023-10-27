ABD'li Evanjelikler: İsrail, Tanrı'nın göz bebeğidir İsrail'e destek etkinliği düzenleyen Evanjelik papazlar, dikkat çeken ifadelere imza attı. Topluluk kurucusu Hagee, "Orta Doğu'daki tek gerçek dostumuz" dediği İsrail için "Tanrı'nın göz bebeğidir" ifadesini kullandı.

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AA

ABD'de İsrail'e destek gecesi organize edildi.

Evanjelik papazlar, Filistin karşıtı açıklamalara imza atarken İsrail'e övgüler dizdi.

"Hagee Papazları" isimli topluluğun kurucusu John Hagee, "Ortada tek devletli bir çözüm var." dedi.

İsrail'e destek sözleri

"Bugün de İsrail, yarın da İsrail, sonsuza kadar İsrail." ifadelerini kullanan Hagee, şöyle devam etti:

Amerika kollarını sıvamalı ve İran'a, İsrail'e yaptıklarından dolayı gününü göstermeli.

"Orta Doğu'daki tek gerçek dostumuz, Tanrı'nın göz bebeği"

İsrail ile ilgili İncil'den örnekler veren Hagee, "İsrail, Amerika'nın Orta Doğu'daki tek gerçek dostu. İsrail, Tanrı'nın göz bebeğidir." dedi.

Hagee, Yahudi halkının "seçilmiş" olduğunu savunarak, "İsrail'i kutsal saymayı bıraktığımız gün, Tanrı da ABD'yi kutsamayı bırakır." diye konuştu.

"Tanrı, Kudüs'te yaşıyor"

Kudüs için de Hagee, şunları dile getirdi:

Tanrı, Kudüs'te yaşıyor. Mesih geldiğinde, Washington'a, Berlin'e, BM'ye gelmeyecek.



Doğrudan Kudüs'e gidecek, ayaklarını Zeytin Dağı'na basacak ve kutsal hükümdarlığını kuracak.



Tüm dünya, Yahudi dostlarımızın yalnız olmadığını bilmeli. Hristiyanlar olarak, antisemitizmi reddetmek bizim anlayışımızın merkezinde yer alıyor.

2,9 milyon dolar topladılar

Etkinlikte, İsrail ve Yahudi dernekler için 2,9 milyon dolar bağış toplandı.

Hagee Papazları'nın internet sitesinde yer alan habere göre, 22 Ekim'de Teksas'ta bir kilisede düzenlenen geceye, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Arkansas Senatörü Tom Cotton, Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan katıldı.

Hagee Papazları ve Evanjelikler nedir

Hagee Papazları, John ve Matt Hagee tarafından kurulan bir Hristiyan Evanjelik topluluğu. Aynı zamanda John Hagee, ABD'nin en büyük İsrail yanlısı kuruluşlarından "İsrail için Birleşen Hristiyanlar'ın" da başında bulunuyor.

Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.

Hazreti İsa'nın tekrar geleceğine inanıyorlar

Evanjelikler, 1948 yılında Filistin topraklarına kurulan İsrail'in "İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğuna", "Hazreti İsa'nın tekrar hayata bu topraklarda geleceğine" ve bu şekilde "dünyanın sonunun" geleceğine inanıyor.

Geleneksel olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, son yıllarda yapılan seçimlerde en büyük desteği ise Donald Trump'a verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)