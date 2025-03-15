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Haber Merkezi

Tatil yapmak üzere Avusturalya'ya giden Sam Jones isimli ABD'li fenomen, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla araba yolculuğu yaparken yol kenarında ülkeye özgü bir hayvan olan vombatları gördü.

Jones, araçtan inerek yavru bir vombatı annesinden ayırdı ve bu anları video kaydına alarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Avustralyalı takipçileri, Jones'un bu videosu sonrası fenomene tepki gösterdi.

Yöreye özgü bir hayvan ve doğa yapısına zarar vermekle suçlana Jones'a karşı büyük bir linç kampanyası başlatıldı.

ÜLKEDEN KAÇTI

Avustralya hükümetinin de gözünden kaçmayan video sonrası genç fenomen, tatil vizesinin iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tepkilere daha fazla dayanamayan Jones, süreç devam ederken Avusturalya'dan kaçtı.

DIŞİŞLERİ BAKANI: OLDUKÇA KORKUNÇ

Dışişleri Bakanı Penny Wong'un "oldukça korkunç" olarak nitelendirdiği görüntülerde Sam Jones'un gece vakti annesiyle yürüyen vombat yavrusunu yakaladığı görülüyor.

"SADECE BİR DAKİKA TUTTUM"

Jones, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada "Bebeği sadece bir dakika dikkatlice tuttum ve hemen annesine geri verdim" dedi. Ancak bu açıklamalar öfkeyi dindirmedi.