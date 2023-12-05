ABD'li genetik şirketi: 6,9 milyon kullanıcının bilgileri çalındı Kaliforniya merkezli 23andMe adlı şirketin elindeki veriler, internet korsanları tarafından ele geçirildi. Şirket, hırsızlığın ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı.

AA

ABD merkezli genetik araştırma şirketi, veri hırsızlığıyla gündeme geldi.

Kaliforniya'da yer alan şirketin elindeki milyonlarca veri, internet korsanlarının eline geçti.

23andMe adlı şirketten yaşanan hırsızlık olayı, yapılan açıklamada ortaya çıktı.

6,9 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi

Açıklamaya göre, ekim ayında yaklaşık 6,9 milyon kullanıcının kişisel bilgileri ele geçirildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, şirketin ismi verilmeyen sözcüsü, ekim ayında çalındığı açıklanan verilere ilişkin açıklama yaptı.

Veri tabanındaki bilgilere ulaştılar

Sözcü, şirketin, "akraba bulma" hizmeti sağlayan veri tabanındaki yaklaşık 5,5 milyon kullanıcının kişisel bilgilerine "erişildiğini" bildirdi.

İnternet korsanlarının, 1,4 milyon kişinin kimlik bilgilerinin bulunduğu soy ağacı profillerine ait verilere de ulaştığını aktaran sözcü, erişilen yaklaşık 14 bin hesapla bağlantılı kişilerin verileriyle daha çok kişinin bilgilerinin "çalındığını" ifade etti.

Erişilen hesap sayısı

Şirket, "verilerin çalındığını" ve konuya ilişkin soruşturma yapıldığını ekim ayında açıklamış, bu kapsamda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu bilgilendirmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından korsanların, kullanıcılarının yüzde 0,1'inin hesabına (yaklaşık 14 bin hesap) eriştiği açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)