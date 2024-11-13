ABD'li hemşire Macaristan'da vahşice öldürüldü: Tecavüze uğrayıp göl kenarına atıldı

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Macaristan'da korkunç bir olay meydana geldi.

Ülkede bir göl kenarında valiz içinde ölü bulunan Amerikalı hemşire Mackenzie Michalski’nin trajik ölümü, tüm dünyada yankı uyandırdı.

İngiliz basınının aktardığına göre ABD'nin Oregon eyaletinden 31 yaşındaki Michalski, Budapeşte tatili sırasında kaybolduktan sonra geçen hafta tecavüz edildikten sonra ölü bulundu.

ABD'Lİ HEMŞİRE TECAVÜZE UĞRAYIP ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından Macar polisi, 37 yaşındaki İrlandalı bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, suçunu itiraf ederek Michalski'nin cesedini Balaton Gölü'nde sakladığını gösterdi.

Zanlı ayrıca, genç kadının ölümünün kaza olduğunu ileri sürdü.

Michalski'nin altı yıllık sevgilisi Reichen, bu seyahati birlikte yapmayı planladıklarını fakat ayrılık sürecinde oldukları için geziye katılmadığını söyledi.

ZANLI YAKALANDI

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre; Reichen, olay sonrası hemşirenin ailesiyle birlikte Macaristan’a gelerek onu aradığını belirterek, "Onu koruyabilmeyi dilerdim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan iddiaya göre zanlı, cinayetin ardından dairesini temizleyerek Michalski’nin cansız bedenini yeni aldığı bir valize koydu ve beraberinde çanta, kıyafetler ve genç kadının adına kayıtlı bir kredi kartıyla göl kıyısına götürdü.

Ardından bir araç kiralayıp, Batı Macaristan’daki göle ulaştı.