Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları, yeni kabinesinin sert tutumuyla daha da pekişiyor.

Trump yönetimi, yasa dışı göçle mücadelede radikal adımlar atarken yeni İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, göçmenlere yönelik sert uyarılarda bulundu.

18 Şubat'ta göreve gelen Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı bir videoda, yasa dışı göçmenlere yönelik uluslararası çapta ‘multi-milyon dolarlık’ reklam kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Noem, yaptığı konuşma ile göçmenler doğrudan tehdit etti.

"AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"

“Başkan Trump’tan dünyaya bir mesaj iletmek istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Noem, “Amerika’ya yasa dışı yollarla girmeyi düşünüyorsanız, sakın aklınızdan bile geçirmeyin.” ifadelerini kullandı.

"SİZİ AVLAYACAĞIZ"

Göç politikalarına yönelik yeni önlemler alınacağını vurgulayan Noem, suç işleyen göçmenler için ağır yaptırımlar uygulanacağını belirterek, “Eğer ülkemize gelip yasalarımızı çiğnerseniz, sizi avlayacağız. Suçlular Amerika’da istenmiyor.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Videosunun yanı sıra yazılı bir metinde paylaşan Noem, açıklamalarına şu notu düştü:

Ben Kristi Noem, Birleşik Devletler İç Güvenlik Bakanıyım. Sınırımızı güvence altına alan ve Amerika'yı önceleyen Başkan Donald J. Trump’a teşekkür ediyorum. Başkan Trump’tan dünyaya bir mesaj iletmek istiyorum. Eğer Amerika’ya yasa dışı girmeyi düşünüyorsanız, sakın aklınızdan bile geçirmeyin.



Açık olalım, eğer ülkemize gelir ve yasalarımızı çiğnerseniz, sizi avlayacağız. Suçlular Amerika’da istenmiyor. Uzun bir süre boyunca, zayıf liderlik sınırlarımızı tamamen açık bıraktı ve toplumlarımızı uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve şiddet suçlarıyla doldurdu.



İşte o günler geride kaldı. Başkan Trump altında, Amerikan ailelerini savunuyor ve güvenliklerini yeniden sağlıyoruz. Eğer yasa dışı giriş yapmaya kalkarsanız, yakalanacak, sınır dışı edileceksiniz ve bir daha asla geri dönemeyeceksiniz.



Yasaları takip ederseniz, fırsatlar bulursunuz. Eğer yasayı çiğnerseniz, sonuçlarıyla karşılaşırsınız. Güçlü sınırlar, daha güçlü bir Amerika demektir. Başkan Trump, Amerika’yı tekrar güvenli hale getiriyor.

"TOPLUMUMUZ ŞİDDET SUÇLARIYLA DOLUP TAŞTI"

Noem, ABD’de yasa dışı göçü teşvik eden zayıf liderliği eleştirerek, eski başkan Joe Biden’ı isim vermeden suçladı.

“Çok uzun süredir, zayıf liderlik sınırlarımızı tamamen açık bıraktı. Toplumlarımız uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve şiddet suçlarıyla dolup taştı.” diyen Noem, Trump yönetiminin bu duruma son vereceğini söyledi.

“Artık o günler geride kaldı.” diyen Noem, Trump’ın başkanlığında Amerikan ailelerini koruyacaklarını ve güvenliği yeniden tesis edeceklerini belirtti. Yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin sınır dışı edileceğini ve bir daha geri dönemeyeceklerini vurguladı.

TRUMP'IN KAÇAK GÖÇMENLERE YÖNELİK TEDBİRLERİ

Donald Trump, başkanlık döneminde göçmenleri sert bir dille eleştirmiş ve göçle mücadele kapsamında birçok yasa tasarısını hayata geçirmişti. Laken Riley Yasası kapsamında, hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalan yasa dışı göçmenlerin gözaltına alınması zorunlu hale getirilirken, ölüm veya ağır yaralanmayla sonuçlanan suçları işleyen göçmenler için de zorunlu gözaltı uygulaması genişletildi.

Bunun yanı sıra, Trump yönetimi Guantánamo Körfezi’nde 30 bin kadar yasa dışı göçmeni barındıracak bir gözaltı merkezi kurmayı planlıyor. Uzun yıllardır terör şüphelilerinin tutulduğu bu askeri hapishanenin, artık yasa dışı göçmenler için de kullanılacağı belirtiliyor.