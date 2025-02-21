ABD'li ırkçı Senatör Fine: Hamas'ı destekleyen herkes dünyadan silinmeli

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Hamas ve İsrail arasında imzalanan üç aşamalı esir takası ve ateşkes anlaşmanın ilk ayağı sonlandı.

Anlaşmanın ilk aşamasının son esir takasında Hamas, 4 İsrailli esirin cesedi Kızılhaç'a teslim etti.

Ancak İsrail, cesetlerden birinin belirtilen esire ait olmadığını açıklayarak Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

IRKÇI SENATÖRDEN TEPKİ

Hamas konuya ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail destekçisi siviller ve siyasiler, konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi. Bunlardan biri de ABD'li ırkçı senatör Randy Fine oldu.

İSLAM'I HEDEF ALDI

Geçmişteki ırkçı ve İslamofobik açıklamalarıyla tanınan ABD’li Senatör Randy Fine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamas, Filistin destekçileri ve İslam'ı hedef aldı.

Fine, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





İslam adına gördüğümüz kötülükleri anlamak zor. Bir bebeği ve küçük bir çocuğu öldürmek. Cesetlerini rehin almak. Serbest bırakıldıklarında kutlama yapmak. Ardından alakasız bir cesedi getirip, anneleri olarak tanıtmak. Bununla başa çıkmak gerçekten zor.

"HAMAS'I DESTEKLEYENLER DÜNYADAN SİLİNMELİ"

Zulme uğrayan Filistinlilerin sesi olan Hamas'ı hedef alan senatör, Hamas'a destek verenlere de mesnetsiz bir tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: