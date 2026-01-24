ABD'li OnlyFans modelinin Meksika'da silah zoruyla kaçırılışı kameraya yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meksika'da yaşanan olay, okuyanlara 21. yüzyılda dünyanın geldiği durumu sorgulattı.

Meksika karteliyle bağlantılı olduğu iddia edilen Arizonalı bir OnlyFans modeli, Meksika'da çok sayıda silahlı adam tarafından arabaya bindirilerek kaçırıldı.

20 yaşındaki Meksika kökenli Amerikalı Nicole Pardo Molina'nın kaçırıldığı anlar, aracının kameraları tarafından kaydedildi.

KARTEL BÖLGESİNDE EL CHAPO RESİMLİ ÜRÜNLER SATIYORDU

İspanya merkezli El Pais gazetesine göre olay, genç kadın, Sinaloa'nın Culiacán kentindeki bir alışveriş merkezinin dışında, kartel lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın resmini taşıyan ürünler satarken meydana geldi. Bölgenin Sinaloa Karteli'nin rakip bir fraksiyonu tarafından kontrol edilmesi kaçırma olayının kartel rekabetiyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

LASTİKLERİNİ PATLATARAK ARACINI DURDURDULAR

Görüntülerde, Instagram'da 180.000'den fazla takipçisi olan Molina'ya, beyaz bir Toyota Corolla içerisinde çok sayıda saldırgan yaklaşıyor; saldırganlar, aracını durdurmak için lastikleri patlatan sivri aletler fırlattıktan sonra yanına yanaşıyorlar.

Yetkililer, "İlk incelemelere göre, çalıntı beyaz bir araçtaki üç silahlı adam, mağdurun içinde bulunduğu SUV'ye lastik patlatma aletleri fırlatarak aracı durdurdu ve ardından mağduru zorla arabalarına bindirdi." dedi.

MÜCADELE ETTİ FAKAT KAÇAMADI

Görüntülerde kadının çaresizce Toyota'nın arka yolcu kapısını kapatmaya ve kendi arabasına geri binmeye çalıştığı kaydedildi.

Adamlar sonunda kadını arabanın arka koltuğuna zorla bindirdiler ve olay yerinden hızla uzaklaştılar.

ÖZEL YAPIM ARACIYLA KOLAY TANINIYORDU

Molina'nın, Culiacán'da özel yapım leylak rengi Cybertruck'ıyla bilinmesi sebebiyle aracının onu anında tanınır kıldığı söyleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer Molina'nın kaybolduğunu doğruladı ve 20 yaşındaki kadını bulmak için soruşturma başlattı. Rakip karteller arasındaki devam eden bölge hakimiyeti savaşıyla olası bağlantıların araştırıldığı da bildirildi.

Sinaloa Eyaleti Başsavcılığı'na göre, yetkililerin kadının nerede olduğuna dair hiçbir bilgisi yok.